Опыт стран Балтии и Северных стран должен помочь молдаванам на референдуме о членстве в Европейском союзе (ЕС) принять решение на основании фактов, а не страхов, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, к которой присоединились другие министры стран Балтии и Северных стран.
В Молдове пройдет референдум о членстве в ЕС: Браже призвала голосовать на основе фактов
Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Северных стран Браже во вторник посетила с рабочим визитом Молдову. Целью визита было выразить единую поддержку интеграции Молдовы в Евросоюз, а также готовность продолжать политически и практически поддерживать Молдову на ее пути в ЕС.
Визит проходит незадолго до намеченных на воскресенье двух важных голосований - президентских выборов и конституционного референдума о присоединении Молдовы к ЕС.
Делегация стран Балтии и Северных стран встретилась с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном и министром иностранных дел Михаем Попшоем. С должностными лицами обсуждался ход реформ в Молдове, процесс интеграции в ЕС, а также ожидания и прогнозы в связи с голосованиями 20 октября. Министры иностранных дел стран Балтии и Северных стран выразили поддержку проводимым Молдовой реформам и призвали их продолжать.
Браже подчеркнула, что Северные страны и страны Балтии решительно поддерживают право всех молдаван на свободный и независимый выбор.
"Высшие должностные лица Молдовы очень заинтересованы в нашем опыте - это касается и времени, когда Латвия собиралась присоединиться к ЕС, и достижений Латвии за 20 лет в качестве страны-участницы ЕС. Для нас это конкретные и практические выгоды: мы стали экономически развитой, стабильной, безопасной и демократической страной", - отметила Браже.
Наряду с этим официальные лица Молдовы сообщили о негативном влиянии, которое оказывает на Молдову российская война против Украины, а также предпринимаемые Россией гибридные действия против Молдовы, которая регулярно сталкивается с пропагандистскими и дезинформационными кампаниями, с участившимися гибридными атаками и различными проявлениями влияния России, особенно в предвыборный период, отметили в ведомстве.
МИД отмечает, что страны Балтии и Северные страны выделили значительные ресурсы для поддержки молдавских реформ, усилий по укреплению демократических институтов и энергобезопасности страны, а также гуманитарной помощи. В 2023 году эта поддержка составила 128,4 млн евро.
В министерстве также сообщили, что должностные лица подписали меморандум о взаимодействии по укреплению институционального потенциала. Кроме того, президент парламента Молдовы Игорь Гросу принял приглашение на участие в парламентском саммите "Крымской платформы" в Риге 23 и 24 октября.
В прошлый раз министры иностранных дел стран Балтии и Северных стран посетили Молдову в апреле 2023 года, когда сотрудничество NB8 координировала Латвия.
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