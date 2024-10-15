В Молдове пройдет референдум о членстве в ЕС: Браже призвала голосовать на основе фактов

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Северных стран Браже во вторник посетила с рабочим визитом Молдову. Целью визита было выразить единую поддержку интеграции Молдовы в Евросоюз, а также готовность продолжать политически и практически поддерживать Молдову на ее пути в ЕС.

Визит проходит незадолго до намеченных на воскресенье двух важных голосований - президентских выборов и конституционного референдума о присоединении Молдовы к ЕС.

Делегация стран Балтии и Северных стран встретилась с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном и министром иностранных дел Михаем Попшоем. С должностными лицами обсуждался ход реформ в Молдове, процесс интеграции в ЕС, а также ожидания и прогнозы в связи с голосованиями 20 октября. Министры иностранных дел стран Балтии и Северных стран выразили поддержку проводимым Молдовой реформам и призвали их продолжать.

Браже подчеркнула, что Северные страны и страны Балтии решительно поддерживают право всех молдаван на свободный и независимый выбор.