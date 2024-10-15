Видео Мужчина поджег станцию Гарциемс, но был зафиксирован камерой на месте преступления

Сотрудники правоохранительных органов отправились на станцию Гарциемс, получив звонок от местного жителя. Он увидел мужчину, который вел себя неадекватно на станции.

Когда сотрудники муниципальной полиции прибыли по указанному адресу, они заметили пламя и черный дым. Были вызваны спасатели и обследована прилегающая территория. Мужчина сидел на скамейке недалеко от огня.

Мужчина был не из самых разговорчивых и не комментировал свои действия, а также не сопротивлялся аресту.

На вопрос, есть ли у него документы и как его зовут, мужчина промолчал.

"От жителей правоохранители узнали, что это возможный поджигатель станции. Мужчину задержали, о происшествии сообщили в Госполицию, которая прибыла и взяла на себя контроль над местом происшествия", - сообщили в муниципальной полиции Адажского края.

"Сотрудники полиции задержали мужчину 1986 года рождения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 185 Уголовного закона, а именно за причинение вреда имуществу, если он был нанесен путем поджога", - рассказали в Госполиции.

Прибывшие пожарные быстро потушили горящее здание.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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