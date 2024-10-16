Ночью в аварии на шоссе Тинужи - Кокнесе погиб водитель

В 2:52 ночи в Крапской волости Огрского края столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Scania. Водитель легкового автомобиля погиб. Полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства аварии.

Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в 2:46. Пожарные с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшего из машины. В 4:38 работы на месте аварии были закончены.

Всего во вторник в стране было зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия, в 11 авариях пострадали 13 человек, в том числе один пешеход и три велосипедиста.

Составлено 429 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 190 - за превышение скорости и четыре - за агрессивное вождение.

Шесть водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено четыре уголовных дела.

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