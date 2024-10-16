Видео В Марциене загорелся автобус, в котором находился спортивный автомобиль. Один человек пострадал

Госполиция указала порталу TVNET, что 15 октября в 19:31 в Марциенской волости Мадонского края, на 25-м километре автодороги Плявиняс - Мадона - Гулбене, вспыхнул пожар в автобусе, предназначенном для перевозки спортивных автомобилей, и в нем находился спортивный автомобиль.

По первоначальной информации, из моторного отсека начал выходить дым, и пламя быстро распространилось.

Водитель, пытаясь своими силами потушить пожар, получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В свою очередь, в Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что в 19:31 пожарные-спасатели получили вызов в Марциенскую волость Мадонского края, где горел автобус на площади 25 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек. В 22:21 пожар был ликвидирован.

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