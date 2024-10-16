Полиция проверит слухи о наркотиках в виде желейных конфет для школьников

Полиция получила информацию о публикациях, распространенных в социальных сетях, эта информация проверяется, полиция следит за ситуацией. При этом в полиции отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая распространения среди детей наркотиков в виде желейных конфет, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

Однако, если кто-то располагает информацией о реальных случаях, правоохранители призывают сразу сообщать об этом в полицию.

В родительских группах в различных коммуникационных каналах распространяется информация, поступившая из Рижской центральной гуманитарной средней школы и Бергской основной музыкально-художественной школы. В каналах связи утверждается, что среди детей распространяются новые наркотики в виде желейных конфет, последствия употребления которых могут быть летальными.

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