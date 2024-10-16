Главное за 16 октября В Риге погиб канадский солдат, что не так с системой госпенсий и счет от Bolt в несколько тысяч евро

Латвийский рэп-исполнитель Sudrabu Sirds (наст. имя - Денис Ермаков) примет участие в турнире King of Kings в Риге, который пройдёт 19 октября в "Арена Рига". В поединке по правилам ММА его соперником станет латвийский тяжеловес Кристап Зутис. TVNET поговорил с рэпером о предстоящем бое, а также о ситуации с хип-хопом в Латвии .

Привлекательная женщина средних лет может привлечь 20-30-летнего красавца, а 55-летний некрасивый лысый мужчина с пивным животом, помимо бесчисленных недугов, будет даже избегать этой женщины. Как такое возможно? Этот мужчина по-прежнему указывает в анкетах для знакомств "до 40 лет" в качестве ограничения для женщин, с которыми он хочет встречаться, потому что он все еще убежден, что будет привлекателен для этой возрастной группы. И это как раз одна из причин, почему женщинам 40+ достаются более молодые мужчины... В статье несколько женщин "за 40" рассказывают, почему они встречаются с мужчинами моложе. И это не просто история о хорошем сексе... Почему многие женщины среднего возраста предпочитают мужчин помоложе?