Под конец дня вспоминаем главные события середины рабочей недели. Министр финансов раскритиковал пенсионную систему Латвии, Рижская дума решила-таки снести памятник Барклаю де Толли, а правоохранители Латвии и Канады расследуют гибель канадского солдата в Риге. Читайте об этих и других новостях за среду, 16 октября, в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 16 октября ⟩ В Риге погиб канадский солдат, что не так с системой госпенсий и счет от Bolt в несколько тысяч евро
Новости Латвии:
В системе государственных фондируемых пенсий Латвии необходимы улучшения, заявил в среду в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Андрис Спрудс выразили соболезнования родственникам погибшего в Риге канадского солдата, говорится в сообщениях обоих должностных лиц на платформе X.
Рижский городской суд признал баскетбольного тренера Андриса Стельмаха виновным в совершении четырех преступлений сексуального характера в отношении одной из его воспитанниц. Суд приговорил его к 400 часам общественных работ, как сообщило агентство LETA.
В соцсетях распространилась запись, на которой женщина рассказывает об инциденте с автомобилем общего пользования компании Bolt. Женщине от предприятия выставили счет за разбитую машину в размере нескольких тысяч евро, хотя она не была за рулем. Портал TVNET связался с Bolt, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Рижская дума в среду, 16 октября, одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи русского полководца Михаила Барклая де Толли.
Минувшей ночью на дороге Тинужи - Кокнесе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский представил в среду в Верховной раде свой "план победы" и прекращения войны - он включает пять пунктов и три секретных приложения.
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