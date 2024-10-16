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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Сейму напомнили о предложении запретить субтитры на русском языке в кино

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Кинотеатр.
Кинотеатр. Фото: withGod/Shutterstock

Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

Она напоминает, что законопроект был передан комиссии еще 30 марта 2023 года, но его рассмотрение до сих пор не началось.

В письме Индриксоне призывает включить законопроект в повестку дня ближайшего заседания комиссии 22 октября.

Поданные Нацобъединением поправки предусматривают, что титры в демонстрируемых в Латвии фильмах могут быть только на одном из официальных языков Европейского союза, в число которых русский язык не входит.

Как подчеркивает Нацобъединение, поправки необходимы, чтобы укрепить позиции латышского языка как единственного государственного языка в Латвии.

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