Польша против беженцев? Почему Туск готов идти наперекор ЕС

Правозащитники: Угроза от РФ и РБ не освобождает нас от гуманности

Инициатива Туска противоречит законодательству ЕС и игнорирует международные обязательства, заявила польская юристка и бывшая заместитель польского омбудсмена Ханна Мачиньска.

Кроме того, десятки неправительственных организаций в открытом письме призвали Дональда Туска уважать право на убежище, гарантированное как международными конвенциями, подписанными Варшавой, так и конституцией самой Польши. В письме подчеркивается, что в прошлом "тысячи польских мужчин и женщин" сами были защищены этим правом, когда "нашли убежище за границей в тяжелые времена коммунистического тоталитаризма".

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

"Мы живем в трудные и неопределенные времена, когда по всему миру вспыхивают военные конфликты, и мы сами на подступах войны, но это не освобождает нас от гуманности и соблюдения закона", - говорится в письме, подписанном 46 правозащитными организациями, включая Amnesty International.

Туск, напротив, рассматривает приостановку права на убежище в Польше как адекватный ответ на "гибридную войну, объявленную всему ЕС режимами в Москве и Минске". "Право на убежище используется в этой войне инструментально и не имеет ничего общего с правами человека", - написал польский премьер в соцсети X.