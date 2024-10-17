Фото и видео Права человека, толерантность и ЛГБТ+ в Латгалии. В Даугавпилсе прошла премьера фильма Heteropils

Фильм был снят летом, во время поездки латгальских ЛГБТ-активистов на прайд в Риге. В центре внимания - истории людей, чьи жизни резко изменились после возвращения из столицы. Их личные переживания, моменты принятия себя, а также реакция общества на их "каминг-аут" становятся основой сюжета.

"Этот фильм - надежда на лучшие перемены", - сказала режиссёрка фильма Элеонора Рузвельт после премьеры. Во время работы над картиной она поняла, что это не только документальный фильм, но и своеобразная "радужная комедия" о жизни в Даугавпилсе.

"Получился почти арт-хаус: яркая картинка, много движения, эмоциональные сцены, полярные мнения. Мы фиксировали реальность через маленький взлом, который нам удалось создать своими радужными лентами и флагами", - рассказывает Рузвельт.

Фильм, снятый на мобильные телефоны двух операторов, обнажает противоречия, существующие в обществе. Местная постсоветская ментальность и нетерпимость к ЛГБТ+ становятся основной преградой для перемен, но это лишь подчеркивает важность дискуссий о правах человека и толерантности. Фильм погружает зрителя в многогранную реальность Даугавпилса, где соседствуют самые разные персонажи - от нетрезвых маргиналов до оппозиционных депутатов городской думы. В нем раскрывается не только раскол внутри ЛГБТ+ сообщества, но и тема одиночества, которое пронизывает жизни многих. Герои обсуждают как традиционные, так и нетрадиционные ценности - от здравых размышлений до мифов о "заражении гомосексуализмом". Звучат и агрессивные заявления, подчеркивающие контраст в восприятии общества.

Музыка для фильма также заслуживает отдельного внимания. Диджей SKOPTR создал уникальный саундтрек, используя искусственный интеллект, гомофобные комментарии из соцсетей и мелодии, знаковые для жителей Даугавпилса. Такой подход добавляет фильму особую атмосферу и подчёркивает идею непрерывного столкновения мнений.

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