Издание: в каких школах самые низкие результаты экзаменов по математике

Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%.

Как сообщила представитель VISC Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.

Недавно опубликованные данные показывают, что хуже всего дела обстоят в школах Латгале и бывших школах нацменьшинств.

В целом по стране 68 из 113 школ, реализующих программы нацменьшинств, не достигают среднего показателя на экзаменах в основной школе.

По типам школ самый низкий показатель у средних школ с дистанционным обучением - 22,5%.

После пандемии количество частных школ дистанционного обучения увеличилось, и они стали предлагать программы не только средней, но и основной школы. В этом учебном году количество учащихся на дистанционном обучении составляет уже почти 12 000 человек - в три раза больше, чем восемь лет назад. Это уже 5% общего числа учащихся.