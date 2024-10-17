Геращенко о "плане победы": Ключевой вопрос - как нам победить?

После представления "плана победы" в Верховной раде большинство депутатов аплодировали президенту стоя.

"Итак, главное: план у нас есть. Ключевое то, что он согласован с нашим военным командованием, согласуется с нашими партнерами. Поэтому нам просто необходимо взять его в работу и выполнять. Это может и должен сегодня делать каждый на своем месте, чтобы приблизить мир", - написал в социальной сети Facebook депутат из оппозиционной фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Однако в оппозиции прозвучала и критика, в частности от Ирины Геращенко, сопредседателя крупнейшей в Верховной раде оппозиционной фракции "Европейская солидарность". "Победа не может зависеть только от наших партнеров. Она во многом зависит от нас. План должен быть реалистичным, а не рамочным. В плане президента прозвучало много правильных слов о единстве, безальтернативности демократии, усилении оборонного корпуса и евроатлантической интеграции. Мы – за. Но важно иметь план нашей домашней работы", - написала Геращенко в Telegram.