Видео Столкновение грузовика и легковой машины на Лиепайском шоссе: один человек погиб

На этом участке заблокировано движение в обоих направлениях. Водителям предлагается выбрать другие объездные пути.

По предварительной информации, около 9:20 утра произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

В среду, 16 октября, в Латвии зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было шесть пешеходов и пять велосипедистов.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны четыре водителя. Трое из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости в среду были оштрафованы 204 водителя, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 496 протоколов.

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