С дефицитом бюджета на следующий год удалось остановиться на "красной линии", но надо рассчитывать, что в будущем она будет нарушена, заявил председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров ("Честь служить Риге"), в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Депутат Сейма: с дефицитом бюджета мы остановились у "красной линии"
По его оценке, представленный в Сейм проект госбюджета на следующий год является сбалансированным, несмотря на то, что экономика Латвии растет очень медленно.
Если четыре месяца назад прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) упал до 0,6%, то к концу года он может стать еще ниже, прогнозирует Буров.
В то же время дефицит бюджета растет. "Хорошо, что мы остановились на красной линии и у нас есть 2,999%", - сказал политик. Однако он подчеркнул, что, учитывая опыт других европейских стран, Латвия также должна быть готова к тому, что дефицит бюджета в ближайшие годы превысит 3%.
По его мнению, объем госдолга также продолжит расти, приближаясь к 50% в условиях экономического спада.
"Это печально, но это реальность", - сказал Буров.
По его мнению, в Латвии улучшилась собираемость налогов, что свидетельствует о небольшом снижении теневой экономики.
По мнению Бурова, главная проблема в Латвии - не налоги, а привлечение инвестиций, чему препятствуют порой неэкономичное поведение, боязнь брать на себя ответственность и чрезвычайно тяжелое бремя бюрократии.
"Иногда политики боятся брать на себя ответственность, может быть, они непрофессиональны, а чиновники сидят и наблюдают за процессом. Есть элементарные вещи, которые не решены", - оценил Буров.
Как сообщалось, Министр финансов Арвил Ашераденс 15 октября передал законопроект о государственном бюджете на 2025 год председателю Сейма Дайге Миерине.
Как заявила спикер парламента, это бюджет государственной безопасности и поддержки уязвимых слоев населения. "В бюджете многое заложено для того, чтобы наши жители чувствовали себя лучше, безопаснее и спокойнее", - сказала Миериня.
Она высоко оценила возможность предпринять значительные шаги в области благосостояния. "Мы движемся вверх, немного, но движемся", - сказала Миериня, подчеркнув, что бюджет разработан в результате сложных переговоров.
В соответствии с утвержденным правительством проектом госбюджета на 2025 год доходы консолидированного госбюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - в размере 17,093 млрд евро.
По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.
Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.
Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта.
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