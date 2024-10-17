Депутат Сейма: с дефицитом бюджета мы остановились у "красной линии"

"Иногда политики боятся брать на себя ответственность, может быть, они непрофессиональны, а чиновники сидят и наблюдают за процессом. Есть элементарные вещи, которые не решены", - оценил Буров.

Как сообщалось, Министр финансов Арвил Ашераденс 15 октября передал законопроект о государственном бюджете на 2025 год председателю Сейма Дайге Миерине.

Как заявила спикер парламента, это бюджет государственной безопасности и поддержки уязвимых слоев населения. "В бюджете многое заложено для того, чтобы наши жители чувствовали себя лучше, безопаснее и спокойнее", - сказала Миериня.

Она высоко оценила возможность предпринять значительные шаги в области благосостояния. "Мы движемся вверх, немного, но движемся", - сказала Миериня, подчеркнув, что бюджет разработан в результате сложных переговоров.

В соответствии с утвержденным правительством проектом госбюджета на 2025 год доходы консолидированного госбюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - в размере 17,093 млрд евро.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!