В Резекненском крае задержаны подозреваемые в торговле наркотиками

Операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ в Латгале. С 8 по 10 октября были задержаны трое мужчин 1999 года рождения, которых подозревают в торговле наркотиками в Резекне и его окрестностях. Одного из них суд постановил взять под стражу.

Во время обысков у задержанных обнаружили четыре грамма амфетамина и около 1,7 кг сушеной марихуаны. Также были изъяты автомобиль, упаковочные материалы, весы и носители данных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона - незаконное производство, хранение, транспортировка и продажа наркотиков. Если преступление совершено организованной группой, виновным грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.

Полиция напоминает: ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в суде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!