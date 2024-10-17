В Риге состоится концерт группы cheLovek в честь дня рождения Артура Смольянинова

На концерте выступит группа cheLovek с музыкальной программой "Внутри", а также состоится премьера клипа на песню "Бред".

За время существования музыкального коллектива cheLovek, созданного Артуром в 2022 году, группа выпустила свой первый ЕР-альбом "4", дала большой концерт в клубе First, собравший полный зал, а 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину войны в Украине, у группы вышел первый клип на песню "Эльсинор".

Спустя два года новой жизни, в свой 41-й день рождения Артур и его выдающиеся латвийские музыканты: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс, вместе с друзьями и зрителями подведут итоги своим первым шагам на этом ещё коротком, но уже очень ярком творческом пути, акустическим "домашним" концертом и отметят день рождения фронтмена группы.

"Мне очень нравится в Риге, это "мой" город, - говорит Артур Смольянинов. - Ритм жизни, климат, архитектура, много воды и ветра… Меня приняли здесь с такой любовью, с таким теплом и заботой, что я совсем не чувствую себя здесь "чужаком". Приглашаю всех рижан, всех любителей хорошей музыки и глубоких текстов, провести с нами этот волшебный вечер…".

Билеты можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.

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