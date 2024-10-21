Политический блогер Имант Лизинскис: хочется влиять на свою страну

Имант Лизинскис сравнительно недавно стал блогером, но его ролики собирают десятки тысяч просмотров. Он рассказывает о новостях, статистике и политике Латвии, стараясь попутно обучать свою аудиторию. О связи пиратов и глобального потепления, угрозах на ливском языке и различных политических новостях мы с Лизинским поговорили в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.