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Политический блогер Имант Лизинскис: хочется влиять на свою страну

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Имант Лизинскис в "Кто вам платит?"
Имант Лизинскис в "Кто вам платит?" Фото: TVNET kolāža

Имант Лизинскис сравнительно недавно стал блогером, но его ролики собирают десятки тысяч просмотров. Он рассказывает о новостях, статистике и политике Латвии, стараясь попутно обучать свою аудиторию. О связи пиратов и глобального потепления, угрозах на ливском языке и различных политических новостях мы с Лизинским поговорили в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.

В эфире прозвучало:​ 

  • 0:00 В студии начинающий социально-политический блогер Имант Лизинскис
  • 4:00 Почему Лизинскис решил начать снимать ролики?
  • 10:00 Как правильно работать со статистикой?
  • 14:32 Связь между пиратами и глобальным потеплением
  • 15:51 Лизинскис рассказывает и о политических партиях
  • 21:02 Лизинскис - либертарианец? Что это значит
  • 25:07 Какое политическое решение считать благом?
  • 27:26 Немного о муниципальных выборах
  • 30:54 Секрет постоянства Нацобъединения
  • 33:38 Говорим о США - Трамп или Харрис?
  • 36:47 Концепция "мудрой толпы" - люди лучше знают, что им надо
  • 42:36 Больше людей должно становиться блогерами
  • 46:15 "Мы строим классное государство вместе и будем жить все в мире"
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