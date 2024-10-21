Имант Лизинскис сравнительно недавно стал блогером, но его ролики собирают десятки тысяч просмотров. Он рассказывает о новостях, статистике и политике Латвии, стараясь попутно обучать свою аудиторию. О связи пиратов и глобального потепления, угрозах на ливском языке и различных политических новостях мы с Лизинским поговорили в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Для абонентов
Политический блогер Имант Лизинскис: хочется влиять на свою страну
В эфире прозвучало:
- 0:00 В студии начинающий социально-политический блогер Имант Лизинскис
- 4:00 Почему Лизинскис решил начать снимать ролики?
- 10:00 Как правильно работать со статистикой?
- 14:32 Связь между пиратами и глобальным потеплением
- 15:51 Лизинскис рассказывает и о политических партиях
- 21:02 Лизинскис - либертарианец? Что это значит
- 25:07 Какое политическое решение считать благом?
- 27:26 Немного о муниципальных выборах
- 30:54 Секрет постоянства Нацобъединения
- 33:38 Говорим о США - Трамп или Харрис?
- 36:47 Концепция "мудрой толпы" - люди лучше знают, что им надо
- 42:36 Больше людей должно становиться блогерами
- 46:15 "Мы строим классное государство вместе и будем жить все в мире"