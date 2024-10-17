ВИДЕО Автомобиль вспыхнул и покатился: ЧП во дворе рижской многоэтажки

Пока нет доказательств, что поджог был умышленным, но полностью эту версию не исключают. Очевидцы рассказывают, что машина, вспыхнув, самостоятельно покатилась.

Сгоревший Fiat сейчас стоит во дворе, наполовину на газоне, врезавшись в временный забор, установленный из-за ремонтных работ. О том, как автомобиль оказался в таком положении, рассказал свидетель происшествия по имени Эдгар, который наблюдал пожар из окна.

"Машина сама поехала, как в кино", - вспоминает Эдгар. "Она загорелась... Я проснулся от яркого света. Машина стояла там, где сейчас видны обгоревшие деревья. Затем произошел взрыв, и она покатилась сюда. Кажется, произошло короткое замыкание. Это было зрелище - видеть, как машина едет сама, но заснять я не успел. Впервые такое увидел".

Другой житель, наблюдавший за происходящим из окна соседнего дома, успел снять момент, когда автомобиль начал катиться. Однако момент, когда Fiat врезался в забор, зафиксирован не был.

Эдгар добавил: "Я шел на работу около шести утра, и все вокруг пахло дымом. Через 10-15 минут после начала пожара прибыли пожарные, но большинство жильцов все ещё спали. Жалко. Думаю, что же делал водитель? Ты выходишь во двор, а машины уже нет".

Причины возгорания будут устанавливать специалисты Государственной полиции.

Видео: сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!