Какова ситуация с заболеваемостью гриппом в Латвии в данный момент?

С начала сезона гриппа 30 сентября в практиках семейных врачей зарегистрировано 12 клинически подтвержденных случаев гриппа. Средний показатель заболеваемости гриппом за неделю 7-13 октября составил 2,9 случая на 100 000 населения. 11,3 случая на 100 000 населения было зарегистрировано в возрастной группе от 5 до 14 лет, а 2,3 случая на 100 000 населения - в возрастной группе от 15 до 64 лет.