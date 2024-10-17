Фото Ринкевич на "Рижской конференции": Украине поддержка нужна сейчас, а не через 5-7 месяцев

Ринкевич признал, что на данный момент трудно сказать, когда будет принято решение о вступлении Украины в НАТО и ЕС, поскольку по мере интеграции в ЕС будет возникать множество проблем, связанных с открытием и закрытием переговорных разделов и согласованием различных интересов.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого. Поддерживая Украину, мы не обостряем ситуацию, а предоставляем все необходимые средства для деэскалации общей ситуации в Европе. Если мы говорим о прочном мире, то его можно достичь только тогда, когда Украина будет полностью интегрирована в европейское и евроатлантическое пространство", - сказал президент Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что при обсуждении Украины и трансатлантических отношений не следует забывать и о других частях света. Он отметил, что в Африке все еще продолжаются конфликты. Нельзя просить друзей и партнеров в Африке поддержать усилия Европы в области международного права и порядка, не обсудив, как поддержать и их самих, сказал Ринкевич.