Спецпосланник ЕС по санкциям: Россия каннибализирует свою экономику

Он подчеркнул, что санкции ЕС работают, потому что экономические показатели России, если смотреть более детально, не такие уж блестящие. Россия лишена доступа к технологиям, необходимым для производства сложного оружия. Она также решает проблему ограничения доходов.

О'Салливан отметил, что санкции не могут решить всех проблем, поэтому есть и другие способы улучшить ситуацию. Он считает, что для помощи Украине необходимо делать и другие вещи, будь то военная, макрофинансовая помощь или политическая, например, перспектива вступления в НАТО и ЕС. Посланник подчеркнул, что санкции являются важной частью того, что можно сделать, и влияют на способность России продолжать начатую ею войну.