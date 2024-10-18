"Черный список" Латвии пополнился еще двумя именами

Политик сообщила, что оба мужчины включены в указанный список и им введен запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Решение принято в соответствии со 2-й частью 61-й статьи Иммиграционного закона.

Пономаренко много лет работал в различных развлекательных передачах в России. И сейчас он выступает с концертами в России, а в ноябре у него были запланированы два концерта и в Латвии - Резекне и Даугавпилсе. Его брат-близнец Александр Пономаренко умер в декабре 2022 года.

Между тем Лебедев - скандальный дизайнер, бизнесмен и блогер. С начала войны он дал ряд интервью, в которых выражает симпатии российской власти. После вторжения России на Украину Лебедев также продолжил объезжать мир, попутно распространяя в интернет-среде критику в адрес разных, в том числе западных стран. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский включил Лебедева в санкционный список вместе с еще полусотней других российских деятелей. А в 2024 году YouTube заблокировал канал Лебедева, на который подписалось более миллиона человек.

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