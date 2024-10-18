Когда некоторое время назад на территорию Латвии прилетел оснащенный взрывчаткой российский военный дрон, все ответственные должностные лица и представители Национальных вооруженных сил (NBS) Латвии утверждали, что все в порядке - дрон заметили вовремя и за ним все время следили. В тот момент я очень старался в это верить, а точнее - хотел в это верить.

Некоторое время спустя мою веру и надежду подорвало следующее происшествие. А именно - появилась информация о том, что в Латвию мог прилететь еще один российский дрон, и в этот раз были оперативно подняты в воздух истребители НАТО, чтобы идентифицировать потенциальную угрозу и при необходимости уничтожить. Однако оказалось, что это был не дрон, а стая птиц.

Несмотря на то, что истребители взлетели оперативно и ловко проверили неопознанный летающий объект, это довольно основательно и болезненно ударило по моему бывшему до сих пор видению нашей обороноспособности. Ведь, видите ли, на дворе 2024 год, но явно и наглядно доказано, что системы безопасности страны не способны отличить военный беспилотник от стаи птиц.

Что это значит в жизни? Сейчас время перелетных птиц, поэтому, очевидно, имеющаяся в распоряжении NBS техника показывает тысячи летающих объектов по всей Латвии, которые с таким же успехом могли бы быть оснащенными взрывчаткой дронами. Но мы об этом никак не можем знать, потому что поднимать в воздух истребители НАТО, чтобы проверить каждый утиный косяк, наверное, было бы не слишком продуктивно.