КНДР перестает использовать календарь чучхе, отсчитывающий время от рождения Ким Ир Сена

В официальном заявлении Пхеньяна по поводу речи Ким Чен Ына 10 октября и в заявлении МИД КНДР 11 октября в дате еще указывалось, что это 113-й год чучхе.

А в заявлении сестры Ким 12 октября уже указывался 2024 год, без упоминания года по календарю чучхе.

Главные печатные СМИ КНДР с 13 октября прекратили использовать календарь чучхе для указания дат.

Переход от хронологии чучхе может быть частью усилий Ким Чен Ына по созданию собственного культа личности, предположил в беседе с Yonhap чиновник Министерства объединения Республики Корея.

КНДР начала использовать календарь чучхе 8 июля 1997 года, спустя три года после смерти основателя КНДР Ким Ир Сена.

Отправной точкой был 1912 год - официальный год рождения Ким Ир Сена.

Месяцы и числа календаря чучхе не отличались от используемых в мире.

В КНДР при написании дат указывали год чучхе, за которым в скобках следовал год григорианского календаря.

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