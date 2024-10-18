Северная Корея перестала использовать календарь чучхе, в котором отсчет времени начат с 1912 года, года рождения бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
КНДР перестает использовать календарь чучхе, отсчитывающий время от рождения Ким Ир Сена
В официальном заявлении Пхеньяна по поводу речи Ким Чен Ына 10 октября и в заявлении МИД КНДР 11 октября в дате еще указывалось, что это 113-й год чучхе.
А в заявлении сестры Ким 12 октября уже указывался 2024 год, без упоминания года по календарю чучхе.
Главные печатные СМИ КНДР с 13 октября прекратили использовать календарь чучхе для указания дат.
Переход от хронологии чучхе может быть частью усилий Ким Чен Ына по созданию собственного культа личности, предположил в беседе с Yonhap чиновник Министерства объединения Республики Корея.
КНДР начала использовать календарь чучхе 8 июля 1997 года, спустя три года после смерти основателя КНДР Ким Ир Сена.
Отправной точкой был 1912 год - официальный год рождения Ким Ир Сена.
Месяцы и числа календаря чучхе не отличались от используемых в мире.
В КНДР при написании дат указывали год чучхе, за которым в скобках следовал год григорианского календаря.
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