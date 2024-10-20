Действительно ли второй президентский срок Дональда Трампа опасен для американской демократии? Влиятельные комментаторы утверждают, что бывший президент страны слишком "слаб", слишком жаждет популярности или просто недостаточно "умен", чтобы стать диктатором. Но в истории США просто не было подобных прецедентов, а новейший опыт других стран показывает, что политическое движение с авторитарными наклонностями становится безжалостней и эффективней, придя к власти во второй раз, причем особенно после поражения на выборах.

Вот как это обычно происходит. Некий новый лидер или новая партия приходят к власти в стране, но после первого срока терпят горькое поражение на выборах. Этот опыт приводит к радикализации: партия или лидер решают никогда больше не проигрывать. Когда партия побеждает во второй раз, она быстро уничтожает те институты и правила, которые могут поставить под угрозу ее контроль над властью.

Доказательство номер один - Виктор Орбан. Его партия "Фидес" дважды приходила к власти к Венгрии. В первый раз - в период с 1998 по 2002 годы - Орбан в основном действовал как традиционный экономический консерватор. Хотя он немного ругался на демократические нормы, он никогда не выходил за рамки европейского мейнстрима.