"Любовь до конца света". LOBODA презентовала новый осенний хит в свой день рождения

Певица признается, что вера в чистую, вечную любовь - один из самых главных двигателей ее творчества, несмотря на жестокую и циничную эпоху. А новый трек как никогда вовремя напоминает о том, что должно оставаться незыблемой крепостью даже в самые темные времена.

"День рождения для меня - всегда праздник благодарности. Мне бы очень хотелось, чтобы её почувствовали и вы. Вечная любовь - не просто слова. Она не боится конца, потому что ей не нужны условия для существования. Она останется, даже если исчезнет абсолютно всё", - прокомментировала премьеру LOBODA.

Промо-кадры к релизу снимались по всему миру во время бесчисленных гастролей артистки.

"Любовь до конца света" - песня, которую я делала много лет подряд, но всегда откладывала, будто чувствовала, что ее время еще не пришло. И вот сейчас оно настало", - призналась Светлана.





Социальные сети артистки пестрят поздравлениями и комментариями к новому релизу. А сама песня завоевала успех в TikTok еще до официального релиза.

"Любовь до конца света" уже доступна к прослушиванию на всех стриминговых платформах.

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