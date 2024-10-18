Сегодня день рождения празднует одна из самых ярких поп-артисток поколения, покорившая не только всевозможные чарты и премии, но и сердца слушателей по всему миру. В честь праздника вспоминаем самые знаменательные цифры на протяжении творческого пути суперзвезды.
Карьера Светланы Лободы в цифрах: день рождения суперзвезды
3х платиновым уже через полгода после выпуска в 2017 стал культовый альбом артистки H2Lo. Это был беспрецедентный рекорд и первый подобный случай для локального артиста в СНГ. Кстати, последние несколько месяцев в социальных сетях вновь активно вирусится один из главных хитов альбома, трек - "К черту любовь". Благодаря более сотни тысяч отснятых роликов и многомиллионным охватам - песня вернулась в топ-чарты более 5 стран. Спустя 7 лет после релиза!
Более 200 номинаций и наград числится в арсенале Светланы Лободы на данный момент. Больше всего регалий певица получала как "Артист года" и "Певица года", а также - за лучшие песни и клипы. Учредители премий в разных странах СНГ также отмечали Лободу как "самую красивую", "самую ротируемую" и обладательницу "самого оригинального стиля исполнения". А в родной Украине артистка давно официально признана Заслуженной.
Свыше 17 000 000 - общее количество аудитории LOBODA в социальных сетях. Это больше, чем население 34 стран Европы. Кстати, количество просмотров на официальном YouTube-канале артистки давно перешагнуло отметку в 2 миллиарда.
Почти 600 000 000 раз песни Лободы послушали на стриминговых площадках. К примеру, если бы треки такое количество раз слушали не параллельно, а по очереди - это заняло бы у поклонников певицы всего... 3424 года.
Больше 150 песен выпустила LOBODA за 20 лет карьеры на русском, украинском и английском языках. Артистка в принципе считается одним из главных трудоголиков в шоу-бизнесе. Даже сегодня, в собственный день рождения, Лобода решила не только принимать подарки, но, в первую очередь - дарить их самостоятельно.
Именно поэтому в полночь на всех стриминговых площадках прогремела премьера трека "Любовь до конца света", подробнее о котором мы рассказываем здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!