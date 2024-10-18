Карьера Светланы Лободы в цифрах: день рождения суперзвезды

3х платиновым уже через полгода после выпуска в 2017 стал культовый альбом артистки H2Lo. Это был беспрецедентный рекорд и первый подобный случай для локального артиста в СНГ. Кстати, последние несколько месяцев в социальных сетях вновь активно вирусится один из главных хитов альбома, трек - "К черту любовь". Благодаря более сотни тысяч отснятых роликов и многомиллионным охватам - песня вернулась в топ-чарты более 5 стран. Спустя 7 лет после релиза!

Более 200 номинаций и наград числится в арсенале Светланы Лободы на данный момент. Больше всего регалий певица получала как "Артист года" и "Певица года", а также - за лучшие песни и клипы. Учредители премий в разных странах СНГ также отмечали Лободу как "самую красивую", "самую ротируемую" и обладательницу "самого оригинального стиля исполнения". А в родной Украине артистка давно официально признана Заслуженной.