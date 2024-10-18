Госполиция предупреждает лиепайчан о людях в масках, обворовывающих квартиры

17 октября в Госполиции в Лиепае зарегистрирован один случай, когда женщина, возвращаясь домой, констатировала, что воры, проникнув в квартиру, похитили драгоценности. В свою очередь владелец одной из квартир удивил воров - мужчина услышал, что кто-то стучит в дверь и дергает за ручки двери, после чего снаружи открылась дверь, однако, заметив, что владелец квартиры дома, лица скрылись.

Подозрительных лиц было двое в масках и черных свитерах с капюшоном. В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и ведется расследование.

Полученная информация свидетельствует о том, что воры предпочитают совершать проникновение в собственность лиц в первой половине дня в то время, когда людей в основном нет дома. В собственность попадают, возможно, подбирая ключи.

Правоохранители призывают в течение дня обращать внимание на подозрительных лиц в подъездах, сообщив о них в Госполицию, позвонив по номеру 110.

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