Определена самая большая тыква в Латвии

Второе место заняла Гундега Неймане с тыквой весом 267 кг из того же края: габариты "ягоды" - 312 x 304 см. На третьем месте чемпион из урожая, выращенного Ингридой Кузмицкой из Добельского края: 265 кг (335 x 370 см).

После чемпионата все тыквы отправлены на обед обитателям Кекавского зоопарка.

В этом году на чемпионат было заявлено 30 тыкв из девяти регионов Латвии. В финал чемпионата, который прошел в Верманском саду, попали 11 тыкв. Помощь в их измерении и взвешивании оказали латвийские силачи Марис Кривелис и Айварс Шмаукшелис.



Исторический рекорд этого чемпионата принадлежит тыкве весом 574 кг, выращенной Луизой Неймане в 2018 году.



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