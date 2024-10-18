Разведка Южной Кореи: в войне на стороне России окажутся 12 000 солдат из КНДР

Сеул видит в отправке войск КНДР в Россию серьезную угрозу международной безопасности

В Сеуле согласны с тем, что какое-то количество северокорейских военнослужащих находится в России и участвует в войне в Украине, однако чиновники Южной Кореи не дают четкого ответа о характере и масштабах такого развертывания. 18 октября президент страны Юн Сук Ёль провел экстренную встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, армии и национальной безопасности, на которой обсуждалось участие в войне северокорейских войск. В заявлении президентской канцелярии указывается, что отправка Северной Кореей войск в Россию представляет собой серьезную угрозу безопасности не только для Южной Кореи, но и для всего международного сообщества, и Сеул "ответит на этот шаг всеми доступными средствами".