Сокращение летних каникул: мнение директоров школ

Работники сферы образования не исключают, что летние каникулы могут быть сокращены, но отмечают, что тогда необходимо комплексное решение - это касается как оптимизации экзаменационной сессии, так и организации инфраструктуры, а также большей доступности летних лагерей и возможностей работы для школьников.

Если будет принято решение о таком изменении, то лучшим вариантом начала учебного года будет середина августа, хотя допускается и продление на весь июнь.

"Мы никуда не уйдем от продления учебного года. Рано или поздно это произойдет, потому что во всей Европе учебный год на неделю длиннее. Например, в Финляндии ученики возвращаются в школу уже в середине августа, а в Германии нет даже единой модели, в каждой земле она разная, осенние и весенние каникулы длиннее. На Тайване учебный год длится 40 недель (в Латвии - 35). Только в России он еще короче, чем у нас", - сказал Гунтарс Йиргенсонс, директор Рижской Саркандаугавской основной школы.