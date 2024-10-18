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Ушел в школу и пропал 16-ти летний подросток

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Ричий Запрудскис
Ричий Запрудскис Фото: Valsts policija

Госполиция в Риге разыскивает Ричия Запрудскиса, 2008 года рождения, который пропал без вести.

18 октября, около 9:16 утра, юноша вышел из дома в школу, но до сих пор его местонахождение неизвестно. Существует опасение, что у него могут быть проблемы со здоровьем.

В день исчезновения на нем была синяя куртка, темные брюки и красная рубашка в клетку.

Полиция обращается ко всем, кто может что-либо знать о его местонахождении, с просьбой незамедлительно сообщить по телефону 110.

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