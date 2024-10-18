Министерство благосостояния (Минблаг) при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному доходу (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.
Госконтроль и Минблаг спорят об обоснованности требований финансирования на пособия
Как сообщила представитель Госконтроля Гунта Кревица, проводя ревизию соответствия, Госконтроль пришел к выводу, что запрошенное Минблагом дополнительное финансирование целевой субсидии самоуправлениям на пособия ГМД в 2023 и 2024 годах было необоснованно высоким.
Эти расхождения были вызваны как неправильно установленным количеством получателей пособия, так подходом к расчетам. В результате Госконтроль пришел к выводу, что самоуправления в целом использовали выделенные средства в соответствии с нормативными актами.
Хотя уже в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, пособие ГМД получало на 10% меньше людей, в начале 2023 года при составлении бюджетного запроса на 2023-2025 годы Минблаг, не принимая во внимание фактические тенденции, запланировал количество получателей пособия ГМД со значительно возрастающей тенденцией на каждый последующий год. Расчетное финансирование было дополнительно увеличено на прогнозы Министерства финансов по индексу потребительских цен на 2022 и 2023 годы - в общей сложности на 25,8%, установили контролеры.
Запрос на финансирование также включал поддержку украинских беженцев, исходя из предположения, что помощь будет оказана 531 человеку (1,33% от запланированных 40 000 граждан Украины), хотя финансирование на пособия ГМД этой целевой группе было запланировано и в бюджете Министерства умного управления и регионального развития, обнаружила ревизия.
По словам члена совета Госконтроля Майи Аболини, в условиях, когда средства государственного бюджета на развитие ограничены, Госконтроль призывает Министерство финансов и другие государственные органы более ответственно следить за обоснованием и использованием каждого дополнительного евро.
По мнению Госконтроля, если не изменить применявшийся до сих пор подход к планированию финансирования, то в 2025 и 2026 годах финансирование целевых субсидий самоуправлениям на пособия ГМД будет как минимум на 7,8 млн евро больше, чем требуется на самом деле.
Ответ Министерства благосостояния
В Минблаге с претензиями Госконтроля не согласны. В 2022 году невозможно было точно определить количество домохозяйств, которые могли бы квалифицироваться на получение пособия ГМД, утверждают там.
Как сообщили в министерстве, Минблаг согласен с тем, что существуют возможности усовершенствовать процесс планирования финансирования, но настаивает, что прогноз числа получателей пособия ГМД составлялся летом 2022 года, "когда в стране всего несколько месяцев назад закончилась объявленная из-за Covid-19 чрезвычайная ситуация, которая имела большое влияние на занятость и доходы населения, а также наблюдался резкий рост цен на энергоресурсы".
В соответствии с утвержденным Кабинетом министров планом по обеспечению государственного софинансирования в размере 30% от расходов муниципального пособия ГМД в 2023 году планировалось потратить 1,35 млн евро, в свою очередь израсходован неполный миллион евро, или 74% от запланированного.
Минблаг отмечает, что, по данным Центрального статистического управления, в 2022 году доходы 7,8% жителей Латвии были ниже минимального уровня доходов - 302 евро на одного человека. Таким образом, число жителей страны с очень низкими доходами было "гораздо больше, чем в предыдущие годы". Минблаг считает, что в связи с этим невозможно было точно определить количество домохозяйств, где доходы находятся в рамках увеличения порога ГМД, чтобы точно заключить, какая часть населения могла бы квалифицироваться для получения пособия ГМД.
В ведомстве утверждают, что с учетом перечисленных внешних факторов были сделаны предположения, что в 2023 году за социальной помощью обратится гораздо больше населения, поэтому оценка необходимого финансирования была увеличена еще на прогнозируемый Минфином индекс потребительских цен.
Минблаг подчеркивает вывод Госконтроля о том, что в целом самоуправления выделяют пособие ГМД в соответствии с нормативными актами и оно использовано в соответствии с целью, подтверждающей, что выделенное финансирование достигло целевой группы.
Наряду с этим в министерстве признают, что констатированное Госконтролем и сделанные выводы указывают на необходимость усовершенствовать подход планирования дополнительного спроса на финансирование и понимание социальных служб самоуправлений об изменениях правового регулирования. В том числе необходимо содействовать сотрудничеству, чтобы информация о предоставлении социальной помощи достигала ответственных работников.
По мнению Минблага, выявленные несоответствия почти во всех случаях связаны с поправками к правовому регулированию об оценке материальной ситуации домохозяйства для предоставления статуса нуждающегося или малообеспеченного домашнего хозяйства или пособия социальной помощи - они были допущены только в первые месяцы после изменения правового регулирования. Это усиливает уверенность министерства в том, что в случаях, когда планируются изменения в нормативных актах, необходимо проактивно принимать необходимые меры для продвижения понимания изменений у ответственных работников самоуправлений.
По мнению Минблага, ревизия Госконтроля сфокусирована на одном пособии приоритетного мероприятия "Поддержка увеличения минимальных доходов", то есть только на планировании и расходовании финансирования пособия ГМД с меньшим учетом компонента жилищного пособия. Упрек в существенных ошибках в планировании финансирования Минблаг оценивает как слишком критический, "учитывая, что финансирование на выплату обоих основных пособий социальной помощи (пособие ГМД и жилищное пособие) израсходовано 76% от запланированного и в соответствии с целью".
Данные мониторинга расходования регулярно анализировались и в соответствии с фактическими расходами и плановыми прогнозами перенаправлялись на выплату пособия ГМД и жилищного пособия, тем самым обеспечивая жителям с низкими доходами финансовую поддержку, которая является главной целью этого приоритетного мероприятия, настаивает Минблаг.
По словам ведомства, в процессе подготовки госбюджета на 2025 год и бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы при планировании размеров необходимого финансирования для софинансирования пособия ГМД муниципалитетам, учтены предложения Госконтроля.
Прогноз расходов государственного основного бюджета на 2025-2028 годы по обеспечению государственного софинансирования самоуправлениям на расходы пособия ГМД основан на фактических данных о выполнении мероприятия - количестве получателей пособия, тенденциях изменения числа получателей по месяцам и среднем размере выплаченных пособий, в том числе процентном соотношении к максимально возможному.
По мнению министерства, высказанные в докладе ревизии рекомендации улучшат планирование финансирования и будут способствовать пониманию социальных служб самоуправлений при оценке материальной ситуации домохозяйств.
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