Госконтроль и Минблаг спорят об обоснованности требований финансирования на пособия

По словам члена совета Госконтроля Майи Аболини, в условиях, когда средства государственного бюджета на развитие ограничены, Госконтроль призывает Министерство финансов и другие государственные органы более ответственно следить за обоснованием и использованием каждого дополнительного евро.

По мнению Госконтроля, если не изменить применявшийся до сих пор подход к планированию финансирования, то в 2025 и 2026 годах финансирование целевых субсидий самоуправлениям на пособия ГМД будет как минимум на 7,8 млн евро больше, чем требуется на самом деле.

Ответ Министерства благосостояния

В Минблаге с претензиями Госконтроля не согласны. В 2022 году невозможно было точно определить количество домохозяйств, которые могли бы квалифицироваться на получение пособия ГМД, утверждают там.

Как сообщили в министерстве, Минблаг согласен с тем, что существуют возможности усовершенствовать процесс планирования финансирования, но настаивает, что прогноз числа получателей пособия ГМД составлялся летом 2022 года, "когда в стране всего несколько месяцев назад закончилась объявленная из-за Covid-19 чрезвычайная ситуация, которая имела большое влияние на занятость и доходы населения, а также наблюдался резкий рост цен на энергоресурсы".

В соответствии с утвержденным Кабинетом министров планом по обеспечению государственного софинансирования в размере 30% от расходов муниципального пособия ГМД в 2023 году планировалось потратить 1,35 млн евро, в свою очередь израсходован неполный миллион евро, или 74% от запланированного.