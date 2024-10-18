В Вильнюсе снесут Дом Москвы

"Наконец-то будет положена точка в почти десятилетней истории, и центр литовской столицы освободится от еще одного здания-призрака. Мы наконец-то освободимся от оставшегося символа российской пропаганды, который существует уже много лет", - заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Предусмотрено, что затраты на снос здания и очистку строительной площадки составят 1,846 млн евро без налога на добавленную стоимость. Победитель конкурса будет объявлен 16 декабря.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе возникла в 2004 году, после визита в Вильнюс тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова во время празднования 750-летия коронации короля Миндаугаса. Тогда было принято решение реализовать аналогичный проект Дома Вильнюса в Москве.

Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества, целью которого является создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году самоуправление Вильнюса выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюса.

Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым, и от идеи строительства центра постепенно отказались.