В Риге изменят общественное пространство улицы 13 января и района Центрального вокзала

Проект является продолжением проекта благоустройства в районе набережной генерала Радзиньша, который был реализован с целью интеграции инфраструктуры Rail Baltica в городскую среду.

В районе улиц 13 января и Марияс планируется создать бульвар с аллеей деревьев, который продолжит бульварное кольцо вокруг Вецриги и сделает площадь Рижского центрального вокзала и соединения прилегающих к ней улиц привлекательной и безопасной средой и для рижан, и для туристов.

Одной из задач проекта станет улучшение инфраструктуры вокруг Центрального вокзала, автовокзала, Центрального рынка и Вецриги, создание эффективных транспортных узлов и удобного сообщения на общественном транспорте.

С учетом того, что проект предусматривает создание наземных пешеходных переходов, планируется найти полезное применение расположенным в этом районе подземным туннелям.

Территория проекта охватывает улицу 13 января и ее окрестности.

Благоустроить открытое общественное пространство, улицы и транспортную инфраструктуру планируется:

на улице 13 января от набережной 11 ноября до улицы Эмилияс Беньяминяс;

на улице Прагас до улицы Централтиргус;

на улице Радио до соединения с улицей Кр.Барона;

на бульваре Аспазияс до соединения с улицей Кр.Барона;

на улице Марияс от бульвара Райня до улицы Сатеклес;

на бульваре Райня до улицы Кр.Барона;

на участке улицы Сатеклес от улицы Марияс до улицы Элизабетес;

на участке улицы Марияс от улицы Меркеля до улицы Алфреда Калниня;

на участке улицы Меркеля от улицы Марияс до улицы Кр.Барона.

Технико-экономическое обоснование планируется разработать до конца 2025 года, а затем будет организован конкурс эскизов и начнется проектирование. Начало строительных работ запланировано на 2028 год.

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