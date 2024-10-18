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Госполиция ищет изображенных на фото лиц

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Кадры в камер видеонаблюдения
Кадры в камер видеонаблюдения Фото: Valsts policija

Должностные лица Рижского Восточного управления Рижской региональной полиции в рамках ведомственной проверки призывают осмотреть изображенных на фото лиц.

Если в вашем распоряжении есть любая информация, способствующая установлению их личности и местонахождения, просим информировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110, или написав на электронную почту: rn.austrumi@riga.vp.gov.lv.

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