Должностные лица Рижского Восточного управления Рижской региональной полиции в рамках ведомственной проверки призывают осмотреть изображенных на фото лиц.
Госполиция ищет изображенных на фото лиц
Должностные лица Рижского Восточного управления Рижской региональной полиции в рамках ведомственной проверки призывают осмотреть изображенных на фото лиц.
Если в вашем распоряжении есть любая информация, способствующая установлению их личности и местонахождения, просим информировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110, или написав на электронную почту: rn.austrumi@riga.vp.gov.lv.
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