Яхья Синвар погиб почти случайно. Что известно об обстоятельствах смерти главы ХАМАС

Человек бросил в дрон что-то похожее на палку, и на этом видео обрывается.

Именно это тело было впоследствии опознано как Яхья Синвар.

В данный момент неясно, был ли он убит дроном или в результате стрельбы со стороны израильского патруля.

Известно только, что в распоряжении ЦАХАЛ есть снимки, на которых видно, что Синвару попали в голову.

Графика Фото: BBC

Палец на экспертизу

В рамках войны это была обычная перестрелка, и, удостоверившись, что все боевики мертвы, военные покинули место столкновения и вернулись туда лишь на следующий день.

Именно тогда при осмотре тел погибших было обнаружено, что один из них был поразительно похож на лидера ХАМАС.

Трогать тело военные не стали из-за угрозы мин-ловушек, но отправили в Израиль часть пальца погибшего на экспертизу.

Позднее, после соблюдения всех норм безопасности, в Израиль было доставлено тело.

На подтверждение его личности понадобилось несколько часов, в течение которых были проведены анализы зубов, отпечатков пальцев и ДНК.

Впервые о том, что лидер ХАМАС, возможно, убит, израильские военные объявили в четверг днем, а уже к вечеру ЦАХАЛ завил, что «Яхья Синвар ликвидирован».

Комментируя гибель Синвара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что «злу нанесён удар», но предупредил, что война в Газе ещё не завершена.