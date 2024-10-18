В Литве начато расследование по делу об отправке через DHL посылок с зажигательными устройствами в Западную Европу. Власти отказались комментировать сообщения немецких СМИ, которые утверждают, что в Литве был задержан подозреваемый по этому делу, сообщает LETA.
В Литве расследуют отправку опасных посылок через DHL
Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в Литве задержали человека, связанного с отправкой таких посылок, однако пока неизвестно, кто стоит за организацией этих атак. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Литвы Елена Мартинониене подтвердила, что расследование продолжается, но деталей для общественности пока нет.
По ее словам, международное сотрудничество идет, и прокурор Артур Урбелис уже сообщил, что работа по делу продолжается. Раскрытие иной информации может угрожать национальной безопасности.
Генеральный директор литовского подразделения DHL Миндаугас Пиворюнас подтвердил, что в их сети действительно были зафиксированы два инцидента с опасными грузами.
Глава Федеральной службы внутренней разведки Германии Томас Халденванг рассказал, что в июле в лейпцигском аэропорту одна из посылок загорелась еще до того, как ее успели погрузить в грузовой самолет DHL.
Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что посылка прибыла в Лейпциг из стран Балтии и осталась в логистическом центре из-за задержки рейса. Это и стало причиной пожара в контейнере. Халденванг подчеркнул, что если бы это случилось в воздухе, катастрофа была бы неизбежна.
Похожий случай произошел в июле на складе DHL недалеко от Бирмингема в Великобритании. Пожар был оперативно потушен работниками склада и пожарными. Пострадавших в обоих инцидентах нет.
Литовский вещатель LRT со ссылкой на анонимные источники сообщил, что бытовая техника, в которой находились устройства для поджога, была отправлена из Литвы в Великобританию и Германию через DHL.
Немецкие спецслужбы, включая Халденванга, отмечают, что российские власти давно рассматривают Германию как врага, и эти атаки могут быть частью более широкой кампании по дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Москва активизировала шпионские и подрывные действия в Европе.
Тем временем британская контртеррористическая полиция расследует аналогичный случай - там выясняют, могли ли российские агенты заминировать посылку, которая загорелась на складе после разгрузки самолёта. Пока арестов по этому делу не было.
Руководитель британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум недавно заявил, что Россия планирует продолжать атаки с целью разжечь хаос на улицах Великобритании. "Мы уже видели поджоги, саботаж и многое другое", - подчеркнул Маккаллум, добавив, что Британия должна быть готова к новым попыткам провокаций.
Компания DHL, реагируя на расследования в ряде стран, объявила о введении усиленных мер безопасности по всей Европе. Компания заявила, что эти шаги направлены на защиту их сети, сотрудников и клиентских отправлений от новых угроз.
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