В Литве расследуют отправку опасных посылок через DHL

Похожий случай произошел в июле на складе DHL недалеко от Бирмингема в Великобритании. Пожар был оперативно потушен работниками склада и пожарными. Пострадавших в обоих инцидентах нет.

Литовский вещатель LRT со ссылкой на анонимные источники сообщил, что бытовая техника, в которой находились устройства для поджога, была отправлена из Литвы в Великобританию и Германию через DHL.

Немецкие спецслужбы, включая Халденванга, отмечают, что российские власти давно рассматривают Германию как врага, и эти атаки могут быть частью более широкой кампании по дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Москва активизировала шпионские и подрывные действия в Европе.

Тем временем британская контртеррористическая полиция расследует аналогичный случай - там выясняют, могли ли российские агенты заминировать посылку, которая загорелась на складе после разгрузки самолёта. Пока арестов по этому делу не было.

Руководитель британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум недавно заявил, что Россия планирует продолжать атаки с целью разжечь хаос на улицах Великобритании. "Мы уже видели поджоги, саботаж и многое другое", - подчеркнул Маккаллум, добавив, что Британия должна быть готова к новым попыткам провокаций.

Компания DHL, реагируя на расследования в ряде стран, объявила о введении усиленных мер безопасности по всей Европе. Компания заявила, что эти шаги направлены на защиту их сети, сотрудников и клиентских отправлений от новых угроз.

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