Фото Суббота порадует солнцем и теплом

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер, а температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов.

В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим. Ожидается также слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Галерея: Осенняя погода

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