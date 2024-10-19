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Alexandra Nekrasova

Фото Суббота порадует солнцем и теплом

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Уборка осенних листьев в парке
Уборка осенних листьев в парке Фото: Ieva Lūka/LETA

В субботу в Латвии ожидается частичная облачность и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер, а температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов.

В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим. Ожидается также слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Галерея: Осенняя погода

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