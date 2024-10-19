По словам источников, некоторые союзники Украины, среди прочего, поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО, чтобы использовать его как потенциальный рычаг давления на Кремль.

В то же время, указывают собеседники Bloomberg, внутри альянса все еще существуют разногласия, в том числе среди наиболее влиятельных членов.

Один из источников Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Он также выступает против поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.

"Мы по возможности энергично поддерживаем Украину. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стала одной из воюющих сторон, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу", - подчеркнул Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 17 октября.