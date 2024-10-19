Несколько стран-членов НАТО одобрили "план победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников, некоторые союзники Украины, среди прочего, поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО, чтобы использовать его как потенциальный рычаг давления на Кремль.
В то же время, указывают собеседники Bloomberg, внутри альянса все еще существуют разногласия, в том числе среди наиболее влиятельных членов.
Один из источников Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Он также выступает против поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.
"Мы по возможности энергично поддерживаем Украину. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стала одной из воюющих сторон, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу", - подчеркнул Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 17 октября.
В свою очередь президент США, завершая визит в Германию, заявил, что союзники не достигли консенсуса по вопросу поставок оружия дальнего радиуса действия в Украину и его использования для атаки целей на российской территории.
В то же время агентство Bloomberg сообщает, что министры обороны стран НАТО были более готовы обсудить приглашение Украины в альянс на встрече на этой неделе. Однако, по словам источников агентства, осведомленных о ходе дискуссии, вряд ли удастся достичь прогресса в этом вопросе до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.
Между тем, министр Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад в интервью газете Le Parisien в пятницу, 18 октября, заявил, что Париж поддерживает возможное вступление Украины в НАТО. "Приглашение - это первый шаг, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы пытаемся убедить наших партнеров, хотя членство в НАТО - это долгий и сложный процесс", - сказал министр.
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