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Bloomberg: Некоторые члены НАТО поддержали идею пригласить Украину в альянс (1)

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Министр обороны США Ллойд Остин принимает участие в заседании министров обороны стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Бельгия, 18 октября 2024 года
Министр обороны США Ллойд Остин принимает участие в заседании министров обороны стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Бельгия, 18 октября 2024 года Фото: Reuters/ScanPix

Несколько стран-членов НАТО одобрили "план победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, некоторые союзники Украины, среди прочего, поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО, чтобы использовать его как потенциальный рычаг давления на Кремль.

В то же время, указывают собеседники Bloomberg, внутри альянса все еще существуют разногласия, в том числе среди наиболее влиятельных членов.

Один из источников Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Он также выступает против поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.

"Мы по возможности энергично поддерживаем Украину. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стала одной из воюющих сторон, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу", - подчеркнул Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 17 октября.

В свою очередь президент США, завершая визит в Германию, заявил, что союзники не достигли консенсуса по вопросу поставок оружия дальнего радиуса действия в Украину и его использования для атаки целей на российской территории.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что министры обороны стран НАТО были более готовы обсудить приглашение Украины в альянс на встрече на этой неделе. Однако, по словам источников агентства, осведомленных о ходе дискуссии, вряд ли удастся достичь прогресса в этом вопросе до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Между тем, министр Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад в интервью газете Le Parisien в пятницу, 18 октября, заявил, что Париж поддерживает возможное вступление Украины в НАТО. "Приглашение - это первый шаг, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы пытаемся убедить наших партнеров, хотя членство в НАТО - это долгий и сложный процесс", - сказал министр.

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