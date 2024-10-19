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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Фото В воскресенье опять будет солнечно, но немного похолодает

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Золотая осень
Золотая осень Фото: Schutterstock.com

В ночь на воскресенье будет переменная облачность, но осадков, по словам синоптиков, не ожидается.

Согласно прогнозам, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, на востоке ожидается туман. Температура воздуха понизится до +1...+5 градусов, в восточных районах до 0...-2 градусов.

В Риге ночью прогнозируется частичная облачность, погода останется сухой. Юго-восточный, южный ветер будет слабым или умеренным, а воздух остынет до +3...+5 градусов.

Днем в воскресенье ветер будет дуть с юга со скоростью 6-10 м/с, а температура воздуха составит от +10 градусов в Латгале до +13 в центральной части страны. Вечером в воскресенье температура резко понизится, а в ночь на понедельник в районе Мадоны возможны заморозки.

Галерея: Осень

 

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