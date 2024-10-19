Сб, 19.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Видео "Хорошо, что сам не на кладбище". Водитель фургона попал в серьезную аварию в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария в Риге
Авария в Риге Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video

Водитель грузового фургона попал в серьезную аварию в пятницу, 18 октября, в рижском районе Кенгарагс. Возможно, он слишком остро отреагировал на провокации неадекватного автомобилиста, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Фургон Mercedes Benz Sprinter после того, как груз автомобильной химии, который он вез, будет переведен на другой автомобиль, отправится на автомобильное кладбище. "Хорошо, что на кладбище не отправился я сам", - говорит водитель Дмитрий. В инцидент была вовлечена еще одна машина, но прямого контакта между транспортными средствами не было.

Конфликт на дороге начался метров за 400 от места аварии. На пешеходном переходе в конце улицы Дмитрий притормозил, чтобы пропустить ребенка. Водителю ехавшего сзади внедорожника Mercedes пришлось сбросить скорость, и это его разозлило.

"Есть такая категория водителей - учителя на дорогах. Вот, один из них попался. Он начал тормозить передо мной, я начал его объезжать, чтобы обогнать, но он начал меня прижимать сюда. Ну и все, машину с грузом так просто не остановишь, так что вот - выдавило! Сейчас, после всего случившегося, думаю - лучше бы в него врезался", - говорит Дмитрий.

По его словам, второй водитель просто уехал с места происшествия.

"Он же видит в зеркале заднего вида, что произошла авария , но жмет на газ и... Видеорегистратора у меня, к сожалению, нет. Это рабочая машина. Сегодня эта, завтра другая, поэтому...".

Дмитрий разбил нос, и врачи предложили ему лечь в больницу. Он отказался, но, почувствовав боль в колене, сказал, что приедет позже.

Мужчина благодарит всех, кто, увидев аварию, остановился и предложил ему помощь. Он будет благодарен, если также найдутся очевидцы произошедшего инцидента. Всех просят сообщить об увиденном в полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх