Видео "Хорошо, что сам не на кладбище". Водитель фургона попал в серьезную аварию в Риге

Фургон Mercedes Benz Sprinter после того, как груз автомобильной химии, который он вез, будет переведен на другой автомобиль, отправится на автомобильное кладбище. "Хорошо, что на кладбище не отправился я сам", - говорит водитель Дмитрий. В инцидент была вовлечена еще одна машина, но прямого контакта между транспортными средствами не было.

Конфликт на дороге начался метров за 400 от места аварии. На пешеходном переходе в конце улицы Дмитрий притормозил, чтобы пропустить ребенка. Водителю ехавшего сзади внедорожника Mercedes пришлось сбросить скорость, и это его разозлило.

"Есть такая категория водителей - учителя на дорогах. Вот, один из них попался. Он начал тормозить передо мной, я начал его объезжать, чтобы обогнать, но он начал меня прижимать сюда. Ну и все, машину с грузом так просто не остановишь, так что вот - выдавило! Сейчас, после всего случившегося, думаю - лучше бы в него врезался", - говорит Дмитрий.

По его словам, второй водитель просто уехал с места происшествия.

"Он же видит в зеркале заднего вида, что произошла авария , но жмет на газ и... Видеорегистратора у меня, к сожалению, нет. Это рабочая машина. Сегодня эта, завтра другая, поэтому...".

Дмитрий разбил нос, и врачи предложили ему лечь в больницу. Он отказался, но, почувствовав боль в колене, сказал, что приедет позже.

Мужчина благодарит всех, кто, увидев аварию, остановился и предложил ему помощь. Он будет благодарен, если также найдутся очевидцы произошедшего инцидента. Всех просят сообщить об увиденном в полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!