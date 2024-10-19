В октябре 2021 года у американца Энтони Томаса Гувера остановилось сердце. Медики сообщили, что он умер, и готовились изъять его органы для трансплантации, когда мужчина внезапно пришел в сознание. Теперь этот случай расследуют местные прокуроры и федеральное агентство, которое контролирует трансплантацию органов, сообщает The Guardian со ссылкой на WKYT.
В США "мертвый" мужчина пришел в себя во время операции по изъятию органов
Два года после произошедшего спустя сестра "умершего" мужчины Донна Рорер, которая о ним заботилась, решила поделиться этой историей.
По ее словам, в октябре 2021 года Энтони Гувер после передозировки наркотиками был доставлен в баптистскую больницу в Ричмонде (США). Вскоре врачи сообщили Донне Рорер и другим родственникам, что у мужчины отсутствуют рефлексы и мозговая деятельность.
Поэтому они решили отключить Энтони от аппаратов жизнеобеспечения.
Персонал больницы проинформировал семью, что пациент дал разрешение на жертвование своих органов в случае смерти. Поэтому медперсонал проверил, какие его органы подходят для изъятия, и организовал церемонию в память об умершем.
Однако Донна Рорер заметила, что глаза брата открыты и, похоже, реагируют на движение. Однако персонал учреждения подтвердил ей, что это всего лишь рефлексы и это нормально.
По словам Донны, примерно через час после того, как ее брата положили на операцию по изъятию органов, врач вышел и сообщил, что Гувер "не готов".
"Он проснулся", - пояснил он.
После этого сестре Энтони Гувера сказали забрать брата домой. Врачи добавили, что мужчина, возможно, "долго не проживет".
О подробностях операции по изъятию органов у ее "умершего" брата женщина узнала только в январе 2024 года, когда получила письмо от бывшего сотрудника больницы.
Сотрудница медучреждения Наташа Миллер указала, что она видела, как Энтони Гувер начал "бороться" и "заметно плакать" на операционном столе.
Реагируя на заявление сестры Энтони Гувера, больница выступила с сообщением. В нем медучреждение указало, что безопасность пациентов является ее "высшим приоритетом".
"Мы тесно сотрудничаем с нашими пациентами и их семьями, чтобы обеспечить, чтобы желания наших пациентов касательно жертвования органов были соблюдены", - говорится в сообщении больницы. В свою очередь местная организация по жертвованию органов считает, что о случае Энтони Гувера его сестра не была точна в своих высказываниях.
Они также утверждали, что медики не оказывали на него давление, чтобы он пожертвовал органы, и никогда не изымали их у живых пациентов.
По их словам, у сотрудников нет полномочий объявлять человека мертвым, поэтому они изымают органы для жертвования только после того, как это сделал уполномоченный медработник.
Прокуратура штата и контролирующее жертвование органов федеральное агентство США начали расследование по делу Гувера.
Донна Рорер свое решение опубликовать историю брата пояснила тем, что она хочет "воодушевить и другие семьи, чтобы те набрались смелости говорить". Женщина также считает, что внимание общества к этому инциденту "могло спасти еще чью-то жизнь".
"Он (Энтони Гувер) пытался сказать: "Привет, я здесь", но они проигнорировали это. В конце концов она прервали процедуру, так как он проявлял слишком много признаков жизни", - сказала Донна.
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