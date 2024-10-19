В США "мертвый" мужчина пришел в себя во время операции по изъятию органов

О подробностях операции по изъятию органов у ее "умершего" брата женщина узнала только в январе 2024 года, когда получила письмо от бывшего сотрудника больницы.

Сотрудница медучреждения Наташа Миллер указала, что она видела, как Энтони Гувер начал "бороться" и "заметно плакать" на операционном столе.

Реагируя на заявление сестры Энтони Гувера, больница выступила с сообщением. В нем медучреждение указало, что безопасность пациентов является ее "высшим приоритетом".

"Мы тесно сотрудничаем с нашими пациентами и их семьями, чтобы обеспечить, чтобы желания наших пациентов касательно жертвования органов были соблюдены", - говорится в сообщении больницы. В свою очередь местная организация по жертвованию органов считает, что о случае Энтони Гувера его сестра не была точна в своих высказываниях.

Они также утверждали, что медики не оказывали на него давление, чтобы он пожертвовал органы, и никогда не изымали их у живых пациентов.

По их словам, у сотрудников нет полномочий объявлять человека мертвым, поэтому они изымают органы для жертвования только после того, как это сделал уполномоченный медработник.

Прокуратура штата и контролирующее жертвование органов федеральное агентство США начали расследование по делу Гувера.

Донна Рорер свое решение опубликовать историю брата пояснила тем, что она хочет "воодушевить и другие семьи, чтобы те набрались смелости говорить". Женщина также считает, что внимание общества к этому инциденту "могло спасти еще чью-то жизнь".

"Он (Энтони Гувер) пытался сказать: "Привет, я здесь", но они проигнорировали это. В конце концов она прервали процедуру, так как он проявлял слишком много признаков жизни", - сказала Донна.

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