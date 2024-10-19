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Alexandra Nekrasova

Видео Украина и Россия обменялись пленными

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Обмен пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной Фото: Reuters/ScanPix

Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись по 95 солдат с каждой стороны, объявил в ночь на субботу президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен был осуществлен через Объединенные Арабские Эмираты.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкий, Луганский, Харьковский, Киевский, Черниговский, Херсонский регионы", - написал президент в своем Telegram-канале.

"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем тот день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в неволе в России", - добавил г-н Зеленский.

Президент поблагодарил всю команду, работающую над поиском и освобождением заключенных.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти всех наших людей, которых удерживает Россия. Спасибо солдатам, которые делают взносы в обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - написал Зеленский.

Россия подтвердила, что в результате этого обмена домой вернулись 95 российских солдат.

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