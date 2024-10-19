Видео Украина и Россия обменялись пленными

Обмен был осуществлен через Объединенные Арабские Эмираты.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкий, Луганский, Харьковский, Киевский, Черниговский, Херсонский регионы", - написал президент в своем Telegram-канале.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2024

"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем тот день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в неволе в России", - добавил г-н Зеленский.

Президент поблагодарил всю команду, работающую над поиском и освобождением заключенных.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти всех наших людей, которых удерживает Россия. Спасибо солдатам, которые делают взносы в обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - написал Зеленский.

Россия подтвердила, что в результате этого обмена домой вернулись 95 российских солдат.

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