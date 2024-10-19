Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись по 95 солдат с каждой стороны, объявил в ночь на субботу президент Украины Владимир Зеленский.
Видео ⟩ Украина и Россия обменялись пленными
Обмен был осуществлен через Объединенные Арабские Эмираты.
"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкий, Луганский, Харьковский, Киевский, Черниговский, Херсонский регионы", - написал президент в своем Telegram-канале.
95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2024
Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T
"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем тот день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в неволе в России", - добавил г-н Зеленский.
Президент поблагодарил всю команду, работающую над поиском и освобождением заключенных.
"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти всех наших людей, которых удерживает Россия. Спасибо солдатам, которые делают взносы в обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - написал Зеленский.
Россия подтвердила, что в результате этого обмена домой вернулись 95 российских солдат.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!