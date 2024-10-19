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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Воскресенье пройдет без осадков

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Осенний пейзаж
Осенний пейзаж Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье в большинстве районов страны облаков будет мало, а на западе небо будет частично облачным, но осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха поднимется до +10...+13 градусов.

В Риге день ожидается преимущественно солнечный и сухой. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +11...+12 градусов.

 

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