В воскресенье в большинстве районов страны облаков будет мало, а на западе небо будет частично облачным, но осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.
Воскресенье пройдет без осадков
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха поднимется до +10...+13 градусов.
В Риге день ожидается преимущественно солнечный и сухой. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +11...+12 градусов.
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