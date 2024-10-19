Пока большая часть жителей по мере возможности стремится насладиться яркими красками золотой осени, в Латвии и за ее пределами продолжают происходить важные и интересные события. RUS TVNET в своей традиционной ежедневной подборке рассказывает коротко о главном за субботу, 19 октября.
Главное за 19 октября ⟩ Невероятный улов под Кегумсом, прогноз цен на отопление и день рождения клуба Friends
Новости Латвии:
В течение последнего года цены на энергоресурсы снизились, с некоторым временным сдвигом следует снижение цен и на тепловую энергию, поэтому ожидается, что в текущем отопительном сезоне цены на теплоэнергию стабилизируются и в среднем по Латвии составят 70-80 евро за мегаватт-час (МВт/ч), пишут на сайте Makroekonomika.lv экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов.
В пятницу, 18 октября, в Даугаве ниже по течению от Кегумской ГЭС рыболову Игорю Скурьяту попался очень редкий и весьма впечатляющий улов - пестрый толстолобик весом 22,9 кг. Мужчина сообщил об этом в Латвийскую федерацию рыболовного спорта, которая разместила фотографии поразительного трофея в Facebook.
Вечером 18 октября на яркой церемонии награждения, собравшей около 600 профессионалов и интересующихся сферой архитектуры, в Рижском цирке были объявлены победители Латвийской премии архитектуры за 2024 год.
Защитник сборной Латвии по хоккею Карлис Чуксте поставил точку в своей игровой карьере в возрасте 27 лет и далее посвятит себя тренерской деятельности. Об этом спортсмен объявил в социальной сети Instagram в пятницу, 18 октября.
Водитель грузового фургона попал в серьезную аварию в пятницу, 18 октября, в рижском районе Кенгарагс. Возможно, он слишком остро отреагировал на провокации неадекватного автомобилиста, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Прокуратура направила в Земгальский районный суд в Айзкраукле уголовное дело в отношении мужчины, который "попался" в полицейскую ловушку, пытаясь вступить в сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой через интернет.
Самым популярными направлениями латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Риги в ноябре будут Брюссель, Амстердам и Мадейра, сообщила airBaltic, основываясь на данных о продажах билетов и поведении путешественников.
За рубежом:
В прошлом году во время поездки в Исландию я посетила впечатляющую ледяную пещеру Катла. Вместе с другими туристами мы отправились туда, чтобы увидеть впечатляющий объект своими глазами. Я думала, что во время экскурсии гид расскажет много нового и интересного. На самом деле главная цель тура заключалась в том, чтобы каждый из нас прямо посреди пещеры сделал красивую фотографию для Instagram. И это все. Ежегодно ледяную пещеру Катла ищут в новом месте, ведь летом она тает и разрушается, и это естественный процесс. В конце августа 2024 года, когда я снова была в Исландии, страну и весь мир потрясла трагедия - Кристальная ледяная пещера (Crystal Ice Cave) Ватнайёкюдль обрушилась, когда там находилась большая группа туристов.
Том Филлипс, новозеландец, чье имя стало известно всей стране, вместе с тремя детьми - восьмилетней Эмбер, девятилетним Мэвериком и одиннадцатилетней Джейд - бесследно исчез в декабре 2021 года. Эта история вызвала широкий резонанс и привела к масштабной поисковой операции, которая, увы, на протяжении нескольких лет оставалась безуспешной. Но теперь, спустя почти три года, ситуация изменилась: в октябре этого года вся семья "попалась" на камеру.
Китайское правительство одобрило 13 сентября план повышения пенсионного возраста: с 60 до 63 лет для мужчин, с 55 до 58 лет для женщин с офисными профессиями и с 50 до 55 лет для женщин с рабочими профессиями. Эти изменения, которые будут вводиться постепенно в течение 15 лет, призваны смягчить последствия как быстрого старения населения Китая, так и исчерпания пенсионного бюджета. Впрочем, после двадцати лет бездействия эта давно назревшая реформа не решает проблему, а лишь перекладывает на плечи будущих поколений задачу обезвреживания политической бомбы замедленного действия.
В последние три недели мы вновь начали фиксировать резкий рост публикаций о погибших на войне россиянах. В среднем каждую неделю подтверждается гибель около 1000 военных.
11 марта прошлого года, когда 27-летний Кристьян утонул в четырехметровом бассейне Tervise Paradiis, у бассейна за происходящим в водном центре наблюдала администратор, которую старший инструктор Tervise Paradiis Герт Куузик поставил заменять дежурного инструктора. На перекрестном допросе в суде Куузик заявил, что не уверен, смог бы он спасти жизнь человека в такой ситуации. Несмотря на то, что у него 19-летний опыт работы инструктором, сообщает Rus.Postimees.
Владимир Зеленский представил "план победы" в Брюсселе. Какое впечатление он произвел на НАТО и ЕС и стоит ли ожидать существенных изменений в стратегии поддержки, которую Запад оказывает Украине?
В течение последнего года Служба внутренней безопасности Великобритании расследовала на 48% больше угроз, связанных с иностранными агентами, чем ранее, сообщил глава службы. По статистике, угроза исходит не только от представляющих различные идеологии террористических группировок - растет она и со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран, и сталкиваются с ней и другие страны Европы.
Карточку с информацией об объявлении в розыск Елизаветы Гырдымовой в базе МВД РФ обнаружили журналисты "Медиазоны".
Бывший сноубордист-олимпиец из Канады Райан Уэддинг стал одним из самых разыскиваемых преступников Северной Америки. Федеральное бюро расследований США (ФБР) обещает солидное вознаграждение за обнаружение экс-спортсмена.
В центре оккупированного российскими войсками Луганска ликвидирован российский майор Дмитрий Первуха, сообщило в субботу Главной управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Главаря террористов ХАМАС Яхью Синвара убили выстрелом в голову, рассказал главный патологоанатом Национального центра судебной медицины Израиля Чен Кугель каналу CNN.
В октябре 2021 года у американца Энтони Томаса Гувера остановилось сердце. Медики сообщили, что он умер, и готовились изъять его органы для трансплантации, когда мужчина внезапно пришел в сознание. Теперь этот случай расследуют местные прокуроры и федеральное агентство, которое контролирует трансплантацию органов, сообщает The Guardian со ссылкой на WKYT.
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Выслушав историю Давида Круминьша о 35 днях в плену у китайской границы, откуда он только вернулся, о восьми годах службы во французском легионе, миссиях в Африке и Азии, кажется невероятным, что в масс-медиа он в основном известен как... бывший муж сексуальной Яны Брук из телевизионного шоу Mīla kemperī. Давид - настоящий искатель приключений с довольно криминальными историями в прошлом, с опытом хорошо натренированного военного - и это никакое не шоу. Все происходит по-настоящему.
Режиссер Юрий Бутусов, который уехал из России после ее вторжения в Украину и в этом году поставил в Рижском русском театре имени Михаила Чехова спектакль "Гоголь. Портрет", рассказал, что покинул свою страну, потому что не хотел постоянно испытывать страх.
В пятницу, 18 октября, легендарный рижский караоке-клуб Friends отметил свой 13-й день рождения, а хедлайнером мероприятия стала популярная латвийская группа A-Europa. Как это было - смотрите в нашей галерее!
Первой заброшенной шайбой в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в пятницу отметился латвийский нападающий Сандис Вилманис. Таким образом он помог команде "Шарлотт Чекерс" продолжать новый сезон без поражений.
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