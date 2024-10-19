ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей "Хезболлы", дом Нетаньяху атакован беспилотником

Начало нового этапа войны?

Из Бейрута рассказывает корреспондент Би-би-си Нависех Коннавард

Фото: Ugur Yildirim/ dia images

Это самая сильная волна авиаударов, которой столица Ливана подверглась за неделю. Несколько столбов дыма поднимаются над окрестностями.

На данный момент израильская армия один за другим выпустила три уведомления об эвакуации зданий в южных пригородах Бейрута.

Эти новые волны атак рассматриваются как реакция на запуск беспилотника, который пролетел из Ливана на расстояние около 70 км вглубь территории Израиля в направлении дома премьер-министра Нетаньяху.

Хотя «Хезболла» официально не взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, эта группировка рассматривается как наиболее вероятный подозреваемый, наряду с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Особенно если учесть, что в своем заявлении в прошлый четверг «Хезболла» сообщила, что переходит к «новой и эскалационной фазе» в конфликте с Израилем.

Встает вопрос, не является ли это началом «новой фазы».

Как бы то ни было, как только появилась новость о запуске беспилотника в сторону дома Нетаньяху, многие в Бейруте ожидали, что в ответ на это по городу будут нанесены авиаудары.

В то время как многие ливанцы насмехались, а некоторые и радовались в соцсетях тому, как беспилотник проделал весь путь из Ливана, уклоняясь от израильской ПВО и даже обойдя израильский вертолет, некоторые тут же упомянули, что «нам следует готовиться к тому, что Дахия подвергнется ковровой бомбардировке».

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