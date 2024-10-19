Женщине не дали взять кота из приюта, так как посчитали, что "работа для нее важнее"

Фотографии пятимесячного котенка Криксиса в соцсетях растрогали зрительницу передачи 4. studija. Она как убежденная кошатница, у которой дома уже есть один кот-пенсионер, решила взять Криксиса из общества по защите животных 9 dzīvības.

Несмотря на то, что зрительница проживает в тихом и отдаленном поселке, где нет бродячих собак и быстро проезжающих автомобилей, общество сразу же сказало, что Криксиса из дома выпускать нельзя.

Женщина и общество договорились - пока кот не будет кастрирован, он будет жить дома и начнет выходить на улицу только следующей весной.

На вопрос общества, сразу ли женщина повезет Криксиса домой или же по дороге будет где-то останавливаться, зрительница ответила - так как у нее спокойное рабочее место, на полдня она могла бы разместить котенка у себя в кабинете, обеспечив еду, питье и туалет. После этого адопция была аннулирована.

Главная причина отказа - обоснование общества, что для человека работа важнее кота.

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