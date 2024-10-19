Женщина хотела взять маленького котенка из приюта, но ей в ее просьбе было отказано. Общество указывает, что в адопции было отказано, так как были подозрения, что коту не будут уделять достаточно времени. Женщина возмущена отношением защитников животных, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Женщине не дали взять кота из приюта, так как посчитали, что "работа для нее важнее"
Фотографии пятимесячного котенка Криксиса в соцсетях растрогали зрительницу передачи 4. studija. Она как убежденная кошатница, у которой дома уже есть один кот-пенсионер, решила взять Криксиса из общества по защите животных 9 dzīvības.
Несмотря на то, что зрительница проживает в тихом и отдаленном поселке, где нет бродячих собак и быстро проезжающих автомобилей, общество сразу же сказало, что Криксиса из дома выпускать нельзя.
Женщина и общество договорились - пока кот не будет кастрирован, он будет жить дома и начнет выходить на улицу только следующей весной.
На вопрос общества, сразу ли женщина повезет Криксиса домой или же по дороге будет где-то останавливаться, зрительница ответила - так как у нее спокойное рабочее место, на полдня она могла бы разместить котенка у себя в кабинете, обеспечив еду, питье и туалет. После этого адопция была аннулирована.
Главная причина отказа - обоснование общества, что для человека работа важнее кота.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!