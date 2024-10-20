В детском саду Ābelīte в Огресгалсе произошла тревожная ситуация - уборщица открыла окно на втором этаже, чтобы проветрить помещения, и вовремя не закрыла его. Дети рано вернулись с прогулки, и некоторые из них подбежали к окну. Учреждение не сообщило об этом родителям, рассказывает передача 4. studija на LTV.
Тревожный инцидент в детсаду под Огре: родители долго не знали, что их дети оказались в опасности
Детей у окна заметили ученики расположенной напротив начальной школы, которые в это время находились во дворе. Получив предупреждение о том, что на втором этаже открыто окно, воспитательница побежала в детский сад.
"Это произошло 23 сентября. Только на этой неделе эта информация была вынесена на обсуждение родителям группы. Родители поражены", - рассказала Эрика, мать воспитанника детского сада, чей ребенок не был вовлечен в инцидент. она подчеркнула, что до этого момента родителям никто ничего не рассказывал.
"По крайней мере, учреждение должно было проинформировать родителей, чтобы они могли обсудить это со своими детьми дома", - говорит Эрика.
Одна из матерей из других источников узнала, что ее ребенка, предположительно, тогда грубо отогнали от окна. Она связалась с руководством детского сада и обратилась в Центр защиты детей.
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