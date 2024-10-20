Чиновника уволили за поиск в регистре транспортных средств "красивых" номеров

Как сообщили LETA в Верховном суде (ВС), департамент гражданских дел ВС отказался возбуждать кассационное производство, поэтому решение Латгальского регионального суда вступило в силу. Суд отклонил иск работника о признании недействительным его увольнения, восстановлении на работе и взыскании заработной платы.

Работодатель, который ведет Государственный регистр транспортных средств и их водителей, узнал, что его сотрудник, имея доступ к регистру, без соответствующей необходимости в течение длительного времени систематически искал доступные регистрационные номера для авто, пользующиеся большим спросом.

Чтобы избежать риска коррупции и несанкционированного использования информации, трудовой договор с этим работником был расторгнут. Основанием для расторжения послужило то, что работник совершил противоправные действия при выполнении своей работы и поэтому потерял доверие работодателя.

Работник оправдывался тем, что хотел найти номер для личного пользования.

Окружной суд, согласившись с доводами нижестоящего суда, постановил, что заявитель использовал реестр в своих собственных интересах и интересах своих знакомых.

Изучение журнала проверок более чем за шесть месяцев доказало, что чиновник делал это на протяжении долгого времени и систематически. Отмечается, что истец продолжал совершать эти действия даже после того, как получил дисциплинарное взыскание за них. В частности, ранее ему был вынесен выговор за поиск и резервирование для регистрации от имени другого лица, без присутствия клиента, регистрационных номеров, пользующихся повышенным спросом.

Окружной суд постановил, что поведение заявителя нарушило содержащийся в законе запрет для госслужащих при исполнении обязанностей заниматься деятельностью, в которой этот государственный служащий, его родственники или деловые партнеры имеют личный или имущественный интерес. Кроме того, было установлено, что сотрудник нарушил другие внешние и внутренние законы и правила, а также трудовой договор.

По мнению суда, истец так и не понял, что преступление заключается не только в передаче информации другим лицам или обслуживании клиентов в нерабочее время, но и в использовании государственных регистров и данных в личных интересах.

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