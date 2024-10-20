Главнокомандующий НАТО планирует крупнейшее вооружение альянса

"Россия, правда, понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, - заявил Каволи. - Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны".

"Так что у нас будет противник с реальными возможностями, численностью и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, способных противостоять ему", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что сегодня десятки тысяч военнослужащих государств - членов НАТО находятся в состоянии готовности и в случае необходимости могут быть развернуты всего за несколько дней. "Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы", - сказал он, анонсировав далекоидущие преобразования и вооружение альянса.

"Речь идет о совершенно новой динамике"